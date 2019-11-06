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Игроки «Авангарда» Емелин и Манукян вернулись к ледовым тренировкам

Игроки «Авангарда» Емелин и Манукян вернулись к ледовым тренировкам
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Алексей Емелин и нападающий Артём Манукян вернулись к ледовым тренировкам, информирует хоккейный клуб «Авангард» в «Инстаграме». Оба хоккеиста длительное время залечивали травмы: Емелин успел провести один матч в регулярном чемпионате, Манукян выбыл ещё в межсезонье.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» клуба.

В сезоне-2018/19 Емелин отыграл в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт пять заброшенных шайб и 14 результативных передач при показателе полезности «+1». В плей-офф Емелин принял участие в 19 встречах и отметился 5 (1+4) очками.

Манукян в прошлом регулярном чемпионате набрал 15 (3+12) очков в 62 матчах, в плей-офф Кубка Гагарина отметившись одним голом.

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