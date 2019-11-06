Ларкин: тыканье пальцем не приведёт «Детройт» туда, где мы хотим быть

Нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин поделился мнением о слабых результатах своей команды. Американский клуб занимает последнее место в лиге с девятью очками и разницей шайб 34-63.



«Проблема сейчас заключается в уверенности. У нас здесь отличный коллектив, но надо, чтобы кто-то взял инициативу в свои руки и вернул нам уверенность. Мы должны продолжать сражаться друг за друга и за болельщиков.



Блэшилл — парень, преданный своему делу. Он очень много сделал для нас. Мы не показываем ни на кого пальцем, это может сделать ситуацию еще хуже. Мы должны все собраться, а тыканье пальцем не приведет нас туда, где мы хотим быть», — приводит слова Ларкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.