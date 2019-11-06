Михайлис: «Барыс» тоже топ-коллектив. Для нас все команды одинаковые

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис рассказал о подготовке к следующему этапу регулярного чемпионата КХЛ.



«Тяжёлый был график. Некоторые выезды были неприятные, долгие. Долго не были дома. Отдохнули три дня. Ещё есть время потренироваться и уже в следующие матчи вступить с полными силами. Таблица у нас такая, что очков у всех примерно одинаково, там пять-шесть баллов разницы. Все хорошо играют, никто не хочет проигрывать, все набирают очки до плей-офф.



Можно ли считать неким тестом последние домашние матчи с топ-коллективами? Нет, почему тест, почему топ-коллективы? Мы же тоже топ-коллектив. Все команды одинаковые, у нас нет топ или не топ. Мы выходим на каждую команду одинаково, настраиваемся. Главное — выигрывать», — цитирует Михайлиса Sports.kz.

