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«Филадельфия» вызвала Воробьёва и вернула Рубцова в АХЛ

«Филадельфия» вызвала Воробьёва и вернула Рубцова в АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Тренерский штаб «Филадельфии Флайерз» решил произвести несколько перестановок в составе, информирует официальный сайт клуба НХЛ. В фарм-клуб «Лихай Вэлли» возвращён российский нападающий Герман Рубцов, а в основной состав вызван другой россиянин — форвард Михаил Воробьёв.

22-летний Воробьёв в нынешнем чемпионате провёл пять матчей за основную команду «Филадельфии», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-1" и отсутствии штрафных минут. В среднем Воробьёв проводил на площадке около девяти минут за матч.

Рубцов недавно дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Форвард провёл за основную команду три матча, не отметившись очками и заработав показатель полезности "-1".

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