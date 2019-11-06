«Филадельфия» вызвала Воробьёва и вернула Рубцова в АХЛ

Тренерский штаб «Филадельфии Флайерз» решил произвести несколько перестановок в составе, информирует официальный сайт клуба НХЛ. В фарм-клуб «Лихай Вэлли» возвращён российский нападающий Герман Рубцов, а в основной состав вызван другой россиянин — форвард Михаил Воробьёв.



22-летний Воробьёв в нынешнем чемпионате провёл пять матчей за основную команду «Филадельфии», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-1" и отсутствии штрафных минут. В среднем Воробьёв проводил на площадке около девяти минут за матч.



Рубцов недавно дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Форвард провёл за основную команду три матча, не отметившись очками и заработав показатель полезности "-1".