Канадский голкипер Дэнни Тейлор подписал пробный контракт с минским «Динамо» сроком на три матча, информирует официальный сайт белорусского клуба.



В прошлом сезоне 33-летний вратарь защищал цвета новосибирской «Сибири», проведя 33 матча и отражая 91,4% бросков. Также Тейлор в КХЛ играл за «Медвешчак» и минское «Динамо», где провёл 19 матчей в сезоне-2014\15.



«Подписание контракта с Тейлором не означает, что ряды «Динамо» покидает Юнас Энрот либо кто-то другой из вратарей. Как ранее неоднократно заявляли в интервью и публичных выступлениях генеральный директор клуба и члены тренерского штаба, место в составе команды не гарантировано никому. Его можно завоевать только в жесткой конкуренции», — указано на сайте клуба.

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