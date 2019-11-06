Минское «Динамо» снова на дне. Это уже диагноз?

Флагмана белорусского хоккея и один из самых популярных клубов КХЛ продолжают мучить проблемы. Клуб из Минска лихорадит не первый сезон. Слабое финансирование, странные решения руководства, зависимость от сборной страны не делают «Динамо» лучше. Все на просторах КХЛ знают о замечательной атмосфере на домашних матчах минчан. На болельщиков «зубров» трудно смотреть, ведь команда не оправдывает их ожиданий. Разбираемся, почему так происходит.

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Опасения, которые оправдались

От минского «Динамо» никто ничего не ждал перед стартом сезона. В команде прошла очень странная предсезонка с десятком просмотровых контрактов, последние легионеры приезжали уже по ходу сезона. К тому же «зубры» стали худшей командой предсезонки. Но, несмотря на все пессимистические прогнозы, минский клуб показал неплохой старт и даже какое-то время шёл в середине турнирной таблицы Запада. Но в конце сентября у «Динамо» начался спад, из которого белорусскому клубу не удалось выйти до сих пор.

Эти 11 поражений подряд показали реальный уровень белорусских игроков. Когда тот же Пулккинен получил травму, результативность минчан резко снизилась. Атаки уже не завершались острыми бросками. Следом повреждения получили и другие лидеры, у кого-то начался личный спад. Белорусская неопытная молодёжь, чей реальный уровень ВХЛ и внутренний чемпионат, не может прыгнуть выше головы. До этого эти люди не сильно блистали в белорусском чемпионате, что же они смогут противопоставить Умарку, Мозякину и другим? Об этом даже сказал сам Басков:



«У нашей команды сейчас непростой период. По разным причинам мы не можем рассчитывать на большую часть лидеров – травмы и болезни лишили нас шести игроков топовых звеньев, и это не могло не сказаться на результатах. В последних двух матчах на лёд выходили только трое легионеров. Их место в основе заняли молодые белорусы, которые пока не готовы на равных тягаться с такими мощными и сбалансированными командами, как «Салават Юлаев». Но мы продолжим доверять Ерёменко, Мартынову, Денисову, Павленко, Грецкому, Толопило и другим ребятам, за которыми будущее нашего хоккея – и национальной сборной, и «Динамо». Потому что если это не сделать сейчас, завтра будет ещё хуже».

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Нет легионеров – нет результата

Нельзя сказать, что у «зубров» плохая игра. Если выбросить последние матчи с «Салаватом» и «Трактором», то в каждой игре минчане демонстрировали борьбу, не отдавая игру до последнего. Команды Вудкрофта всегда отличались неуступчивостью, несмотря на уровень игроков. Но для достижения хоть каких-то результатов на длинной дистанции необходимы опытные игроки, которых в Минске совсем немного. Стоит только взглянуть на статистику в атаке, как сразу становится понятно, кто рулит в атаках у минчан.



Ещё одна проблема «Динамо» — игра в обороне. Минчане сделали ставку на атаку, не подписав ни одного защитника-домоседа. Есть Граньяни и Эллиотт, но они оба любят ходить в атаку и часто ошибаются в обороне. Белорусские защитники «Динамо» дотягивают максимум до уровня 3-й связки защитников КХЛ. С вратарями в столице Беларуси тоже не всё гладко. Но как можно требовать от голкиперов стабильных результатов, когда в обороне проходной двор? В начале серии поражений «зубры» потеряли основного голкипера Энрота, а его сменщики – средние вратари, которые дотягивают лишь до уровня бэкапов ВХЛ. Это не могло не отразиться на результатах команды.



Отдельная история – Олег Евенко. До прихода в КХЛ он выступал в АХЛ, где зарекомендовал себя как тафгая. В российской лиге он пытался совершенствовать навыки игры в обороне, но Олег всё равно очень часто ошибался и этим подводил команду. В нынешнем сезоне хоккеист решил вспомнить своё прошлое и уже два раза за сезон получил «агрессора в драке». Первой жертвой стал Чесалин, второй – Жарков. Евенко повёл себя очень грязно, за что получил три матча дисквалификации. Минские болельщики уже ждут противостояние Олега с Хантом.

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В Минске снова начали чудить?

Международная пауза дала возможность руководству зубров серьёзно встряхнуть составе. У «Динамо» даже новый капитан – им стал Андрей Костицын. В клубе расторгли контракт с лучшим бомбардиром Шором, выставили в список отказов 3-го бомбардира Шора, отправили в фармы Степанова, Феоктистова, Дюкова и Бокуна. И, если честно, они вызывают вопросы. Как минимум первых два решения.



«Мы благодарны Шору за его работу. Это отличный нападающий, и я могу только пожелать ему успешно продолжить карьеру на высоком уровне. Однако на позицию центрального нападающего ведущего звена, на которую претендовал Дрю, на данном этапе нам необходим хоккеист с немного другими качествами. Расставание с Шором позволит нам освободить в зарплатной ведомости достаточную сумму, чтобы закрыть эту кадровую проблему, – пояснил клубной пресс-службе генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. – Решение по Принсу связано с тем, наши ожидания при подписании контракта с ним были выше, нежели Шейн демонстрирует на старте сезона. От игроков такого уровня мы ждём, что они будут определять игру команды, вносить существенный вклад в результат».

Вину за провал, по сути, возложили на плечи двух легионеров. И это неправильно. Ведь кто у этих легионеров партнёры? Белорусы уровня внутреннего чемпионата. Шор – плеймейкер, до травмы Пулккинена он не раз помогал отличаться финну. Ему нужны партнёры, которые смогут завершать атаки. После травм лидеров таких в «Динамо» не оказалось. Да, по словам Баскова игрока расторгли, чтобы освободить место в платёжке. Но так ли делают в клубе с серьёзными намерениями? Хотя минский клуб не раз удивил хоккейный мир за последние годы.

Фото: hcdinamo.by

Решению по Принсу менее абсурдное, игрок просто пропал в последних матчах. Но хоккей – командная игра. Здесь все решает коллектив. А если вы хотите делать ставку на одного-двух лидеров, то вам нужны игроки уровня Шипачёва или Капризова. В Минске собраны хорошие легионеры, но они будут приносить результат, когда будут играть вместе, ведь тогда они образуют сильный и единый атакующий кулак. Поодиночке они не смогут тащить клуб КХЛ.



От зоны плей-офф минчан отделяет 6 очков, но смогут ли они догнать соперников? Этот сезон уже был полон сюрпризов, стоит лишь вспомнить успехи «Витязя», «Нефтехимика» или «Сибири». Минский клуб не выглядит беспомощным, как в прошлом сезоне, поэтому ещё остаётся надежда, что «зубры» смогут побороться за путёвку в заветную восьмёрку.