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Кто выиграл от обмена СКА и «Ак Барса»?

Кто выиграл от обмена СКА и «Ак Барса»?
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» совершит крупный обмен со СКА. В Санкт-Петербург отправится российский защитник Игорь Ожиганов, в обратном направлении проследуют защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов.

«Чемпионат» предлагает читателям оценить данный обмен.

Пройти опрос можно на Playbuzz.

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