Кто выиграл от обмена СКА и «Ак Барса»?
Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» совершит крупный обмен со СКА. В Санкт-Петербург отправится российский защитник Игорь Ожиганов, в обратном направлении проследуют защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов.
«Чемпионат» предлагает читателям оценить данный обмен.
Пройти опрос можно на Playbuzz.
Громкий обмен в КХЛ! СКА забирает Ожиганова у «Ак Барса»
Казани достанутся два игрока.
- 6 ноября 2019
-
22:03
-
21:43
-
21:21
-
20:59
-
20:24
-
20:19
-
19:37
-
19:26
-
18:59
-
18:40
-
18:33
-
17:55
-
17:38
-
17:09
-
16:39
-
16:29
-
15:56
-
15:30
-
15:27
-
14:40
-
14:26
-
14:10
-
13:54
-
13:33
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:01
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:19
-
10:06
Партнерский контент