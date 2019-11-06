Кто выиграл от обмена СКА и «Ак Барса»?

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» совершит крупный обмен со СКА. В Санкт-Петербург отправится российский защитник Игорь Ожиганов, в обратном направлении проследуют защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов.



«Чемпионат» предлагает читателям оценить данный обмен.

Пройти опрос можно на Playbuzz.