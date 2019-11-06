Громкий обмен в КХЛ! СКА забирает Ожиганова у «Ак Барса»

Что произошло

Совсем недавно мы стали свидетелями громкого обмена между СКА и «Витязем». В Санкт-Петербург переехали вратарь Самонов и нападающий Швец-Роговой, а в обратном направлении последовали голкипер Кочетков и форвард Бывальцев. После этой сделки дела у «Витязя» в КХЛ немного ухудшились. Заиграл же, по сути, только Бывальцев, а Кочеткова отправили в запас. У «армейцев» в состав начал стабильно проходить Швец-Роговой. В свою очередь Самонову тоже приходится трудновато, хотя и в сборную на Кубок Карьяла Александра позвали. Но, скорее всего, просто поближе познакомиться.

Двойной обмен СКА и «Витязя»! Самая громкая сделка сезона КХЛ Непонятно только, зачем это было клубам и кто останется в выигрыше.

Не прошло и месяца, как команда Алексея Кудашова решила провести ещё один обмен. На этот раз в клубе из города на Неве отпустили в «Ак Барс» защитника Романа Рукавишникова и, скорее всего, нападающего Виктора Тихонова. В Питер же перебирается защитник Игорь Ожиганов, вернувшийся в Россию перед началом нынешнего сезона из НХЛ.



Кстати, недавно из СКА в «Ак Барс» перешёл ещё и форвард Олег Ли, но за него «барсы» игроков не отдавали, отделавшись лишь денежной компенсацией. Ли преобразился в столице Татарстана, а в «армейском» клубе он и вовсе не проходил в состав. По всей видимости, оба клуба решили не останавливаться на достигнутом и продолжить искать взаимовыгодные решения.

Как участники обмена выступали в нынешнем сезоне

Напомним, что ЦСКА обменял права на Ожиганова в казанский клуб перед стартом сезона-2019/20, взамен получив Иржи Секача. Игорь отправился играть к своему тренеру, с которым прекрасно знаком по совместной работе в ЦСКА. Дмитрий Квартальнов тоже был заинтересован в Ожиганове, так как знает все его сильные стороны.



Сезон 27-летний Ожиганов начал хорошо, но потом слегка сбавил обороты. В активе Игоря, чей контракт действует до 30 апреля 2021 года, 8 (1+7) очков в 19 матчах. Коэффициент полезности отличный – «+10». Но Квартальнов требует самоотдачи ежесекундно, в каждом игровом отрезке.

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31-летний Виктор Тихонов отыграл лишь в девяти матчах за СКА, набрав в них всего одно (1+0) очко. Коэффициент полезности «-2». Виктор – хоккеист ротации, которому явно требовалась перезагрузка карьеры. В последнее время форвард стал получать в Питере всё меньше игрового времени.



Нечто похожее, касаемо перезагрузки, можно сказать и про 27-летнего игрока обороны Романа Рукавишникова, хотя он, в отличие от Тихонова, играл постоянно. У Романа два (0+2) балла за результативность и слабый показатель полезности – «-5». Тренерский штаб и менеджмент СКА решили освежить свою оборонительную линию, что выглядит вполне логично.



Контракты Тихонова и Рукавишникова заканчиваются 30 апреля 2020 года.

Кто остался в выигрыше

На мой взгляд, в большей степени от этого обмена выиграет СКА. Ожиганов и Рукавишников – ровесники, но Игорь более высококлассный игрок. Ко всему прочему новичок СКА более опытный и многое повидавший хоккеист, который точно не испортит погоду в «армейском» коллективе. Помнится, как Ожиганов вкалывал ещё в «Сибири», откуда его и забрали в ЦСКА.



Что касается Виктора Тихонова, то этот игрок точно засиделся в СКА и перестал выдерживать конкуренцию, но ведь аналогично было и с Олегом Ли. Под стиль Квартальнова Тихонов вполне подходит, в «Ак Барсе» Виктор должен заиграть. Это нападающий, который способен показывать силовой хоккей. Тихонов не боится стычек, всегда готов влезть в драку и заступиться за партнёров. Нынешний рулевой казанцев любит хоккеистов подобного плана. Теперь главное сработаться.



Но, конечно, все точки над i расставит время. После паузы на Евротур будет интересно понаблюдать за тем, в чью в итоге пользу сыграет эта сделка. Пока мы можем лишь рассуждать и предполагать. На бумаге, повторимся, небольшой перевес в пользу СКА, который ко всему прочему слегка разгрузил состав.