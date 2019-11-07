Кадейкин: не избалован вызовами в сборную, поэтому не пресытился Евротуром

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился эмоциями от вызова в сборную России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Турнир пройдёт в Финляндии с 7 по 10 ноября. Наставник национальной команды Алексей Кудашов привёз в Хельсинки экспериментальный состав.



Календарь матчей сборной России на Кубке Карьяла—2019



«Я не избалован вызовами в сборную, поэтому не пресытился выступлениями на этапах Евротура. Для меня приглашение в национальную команду — большая честь, а игра за неё — удовольствие», — приводят слова Кадейкина «Известия».



В стартовом матче Кубка Карьяла сборная России встретится с Финляндией. Встреча состоится сегодня, 7 ноября, в Хельсинки. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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