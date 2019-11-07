Кудашов: анализировали всю системность финнов. У них есть не только Пульюярви

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка Карьяла с командой Финляндии. Встреча состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Бочаров сыграет в воротах. План по вратарям был спланирован, просто заранее не объявляли. Постараемся, чтобы сыграли все три вратаря, но мы идём от игры к игре. Сборная Финляндии практически при любом тренере и при любом составе играет в один хоккей, поэтому обращали внимание и на последнюю игру в Братиславе, на матчи Евротура. Анализировали всю системность финского хоккея.
Не только Пульюярви, у финнов есть ряд игроков, на которых мы обратили внимание. Вернуть долг за ЧМ? В первую очередь ставится задача победить в сегодняшней игре», — приводит слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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