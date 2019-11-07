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Покка: у сборной России есть шансы на успех на Кубке Карьяла

Покка: у сборной России есть шансы на успех на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Встреча состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Неважно, сколько у каждой из команд опытных игроков и сколько новичков. В любом случае все будут играть на пределе возможностей. Новички стараются доказать, что их не зря вызвали на турнир и иногда даже выглядят лучше, чем те, кто уже постоянно выступает за сборную. Поэтому Россия, как всегда, будет очень сложным соперником. Шансы на успех на турнире есть у всех четырёх участников, включая Россию», — приводят слова Покки «Известия».

Кубок Карьяла пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

Известны сочетания звеньев сборной России перед первым матчем на Кубке Карьяла
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