Виклунд: «Спартак» — большой клуб в России. Покажу всё, на что способен

Защитник Тобиас Виклунд прокомментировал подписание контракта со «Спартаком».
«Я был рад. Доволен, что буду играть здесь и покажу всё, на что я способен. Слышал, что это большой клуб в России, у «Спартака» богатая история, меня захватывает мысль о том, что я здесь.
Слышал, что это большой клуб в России, у «Спартака» богатая история, меня захватывает мысль о том, что я здесь. Пока не разговаривал с тренерским штабом, скоро обязательно пообщаюсь
У меня ноль голов в последнем сезоне КХЛ? Я пытался делать всё возможное в предыдущих командах, но мало что удавалось. Думаю, скоро забью.
Знаю ли я Херсли? Да, его знаю, потому что мы одного года рождения. Мы прошли детские хоккейные школы одновременно», — цитирует Виклунда пресс-служба московского клуба.
- 7 ноября 2019
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