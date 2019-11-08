Гол Малкина помог «Питтсбургу» прервать 10-матчевую победную серию «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, Малкин набрал 4-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов пропустил 4 гола, сделав 35 сейвов.

Таким образом, «Айлендерс» прервали 10-матчевую победную серию в НХЛ. «Питтсбург» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.

В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».