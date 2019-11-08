Гол Малкина помог «Питтсбургу» прервать 10-матчевую победную серию «Айлендерс»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, Малкин набрал 4-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов пропустил 4 гола, сделав 35 сейвов.
Таким образом, «Айлендерс» прервали 10-матчевую победную серию в НХЛ. «Питтсбург» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.
В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сизикас (Дэл Колл, Пулок) – 00:19' (5x5) 2:0 Клаттербак (Сизикас, Пелеч) – 26:28' (4x5) 3:0 Пелеч (Барзал, Ли) – 29:26' (5x5) 3:1 Макканн (Марино, Дюмулен) – 41:38' (5x5) 3:2 Раст (Макканн, Малкин) – 46:16' (5x5) 3:3 Малкин (Риикола, Макканн) – 48:48' (5x5) 3:4 Раст – 63:25' (3x3)
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