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Гол Анисимова и передача Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Лос-Анджелес»

Гол Анисимова и передача Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов забил гол. Владислав Наместников провёл на площадке 18 минут и 23 секунды и не отличился результативными действиями. Защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «Оттава» одержала вторую победу за последние три игры. «Лос-Анджелес» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Оттава Сенаторз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Браун (Копитар) – 26:51' (5x5)   1:1 Дюклер (Зайцев, Ткачук) – 37:23' (5x5)   2:1 Анисимов (Эннис, Хлапик) – 49:50' (5x5)   2:2 Тоффоли (Рой, Ковальчук) – 59:52' (6x5)   3:2 Пажо (Пол) – 63:12' (3x3)
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