Гол Анисимова и передача Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов забил гол. Владислав Наместников провёл на площадке 18 минут и 23 секунды и не отличился результативными действиями. Защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «Оттава» одержала вторую победу за последние три игры. «Лос-Анджелес» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Оттава Сенаторз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Монреаль Канадиенс».