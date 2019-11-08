«Колорадо» забил «Нэшвиллу» пять голов за пять минут. У Каменева — передача

В Денвере проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 8:3 в пользу хозяев.

При счёте 3:2 в пользу гостей «Колорадо» смог забросить пять шайб за пять минут.

Отличились Йоонас Донской, Райан Грейвиз, Андрей Бураковски, Мэттью Ньето и Мэтт Каверт. Российский нападающий Владислав Каменев отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал 2-е очко в нынешнем сезоне НХЛ (0+2).

Видео голов можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Всего в НХЛ на счету Каменева 32 матча, в которых он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.