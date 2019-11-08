Овечкин — о пасе Кузнецова: увидел шайбу в последний момент, здорово, что попал

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ).
«В первом периоде мы делали ошибки, особенно в своей зоне, и соперник забил два гола. Потом поняли, что надо играть умнее. Я много забиваю «Флориде» на выезде? Погода тут хорошая, болельщики.
Холтби сделал сейв на Экбладе в овертайме? Поэтому он и является одним из лучших, нам нужна такая его игра. Мы чувствуем себя комфортно с обоими нашими вратарями, знаем, что они не подведут, а нам остаётся только реализовать свои шансы.
Кузнецов в большинстве сделал обманное движение, показал бросок. Если честно, я шайбу увидел в последний момент, хорошо, что я попал в ворота», — сказал Овечкин после матча.
Видео первого гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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