Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин — о пасе Кузнецова: увидел шайбу в последний момент, здорово, что попал

Овечкин — о пасе Кузнецова: увидел шайбу в последний момент, здорово, что попал
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ).

«В первом периоде мы делали ошибки, особенно в своей зоне, и соперник забил два гола. Потом поняли, что надо играть умнее. Я много забиваю «Флориде» на выезде? Погода тут хорошая, болельщики.

Холтби сделал сейв на Экбладе в овертайме? Поэтому он и является одним из лучших, нам нужна такая его игра. Мы чувствуем себя комфортно с обоими нашими вратарями, знаем, что они не подведут, а нам остаётся только реализовать свои шансы.

Кузнецов в большинстве сделал обманное движение, показал бросок. Если честно, я шайбу увидел в последний момент, хорошо, что я попал в ворота», — сказал Овечкин после матча.

Видео первого гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Овечкин всё ближе к рекорду Гретцки! Сделал дубль, ему улыбались даже соперники
А передача Кузнецова в первой шайбе — это что-то фантастическое.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019