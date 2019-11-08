Малкин о камбэке в матче с «Айлендерс»: «Питтсбург» добился отличной победы

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал волевую победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).
«Мы поняли, что это ещё не конец. Мы понимаем, что игра длится 60 минут. Мы профессионалы. Тренер сказал нам: «Это ещё не конец. Вперёд, ребята!». 20 минут – это много. Мы добились отличной победы», — приводятся слова Малкина в «твиттере» Pens Inside Scoop.
После второго периода «Айлендерс» вели со счётом 3:0, однако в третьем периоде «пингвины» забросил три шайбы и перевёл игру в овертайм, в котором и добились победы. Евгений Малкин стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи.
Таким образом, «Айлендерс» прервали 10-матчевую победную серию в НХЛ. «Питтсбург» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.
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