Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин о камбэке в матче с «Айлендерс»: «Питтсбург» добился отличной победы

Малкин о камбэке в матче с «Айлендерс»: «Питтсбург» добился отличной победы
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал волевую победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).

«Мы поняли, что это ещё не конец. Мы понимаем, что игра длится 60 минут. Мы профессионалы. Тренер сказал нам: «Это ещё не конец. Вперёд, ребята!». 20 минут – это много. Мы добились отличной победы», — приводятся слова Малкина в «твиттере» Pens Inside Scoop.

После второго периода «Айлендерс» вели со счётом 3:0, однако в третьем периоде «пингвины» забросил три шайбы и перевёл игру в овертайм, в котором и добились победы. Евгений Малкин стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи.

Таким образом, «Айлендерс» прервали 10-матчевую победную серию в НХЛ. «Питтсбург» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.

Гол Малкина помог «Питтсбургу» прервать 10-матчевую победную серию «Айлендерс»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019