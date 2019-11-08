Карандин: игроки сборной России оказались не готовы к холодному судейству шведов

Известный советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением о поражении сборной России в матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (3:4).

«Три шайбы мы забросили как под копирку – бросками защитников с центра зоны соперника. Но и пропустили голы-близнецы – с пятачка, где в современном и очень упрощённом хоккее всё и решается. Пятак нельзя проигрывать – особенно канадцам и финнам. В любом случае, несмотря на дебютное поражение, хотел бы поддержать Кудашова. На свой первый турнир он вызвал экспериментальный состав, доверился молодёжи, показал, что результат для него на данном этапе – не главное.

У России было много спорных удалений? Думаю, арбитры из Швеции полностью справились со своей работой. Судили лаконично, без фантазий – что было, то и свистели. Честно говоря, сразу узнал шведский стиль. Ещё во времена СССР арбитры из этой страны были самыми пунктуальными и холодными. Мы всегда шутили: мол, шведам можно отдать любой матч, хоть Швеция – СССР, хоть Швеция – Канада, им всё равно, отработают беспристрастно!

На мой взгляд, где-то наша молодёжь оказалась не готова к такому судейству. Всё-таки в КХЛ арбитраж не объективен, а субъективен, о чём не раз говорило наше судейское руководство. То есть в третьем периоде при равном счёте удаления в КХЛ стараются не свистеть, а буллит назначается, когда нарушение явное, игроку, что называется, отрывают ноги», — цитирует Карандина Russia-Hockey.