Тихонов: небольшая нервозность спала, сейчас больше спокойствия

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов после первой тренировки в составе новой команды рассказал о переходе и вспомнил совместную работу с Дмитрием Квартальновым.

«Приём был хороший – всегда хорошо, когда ты первый приезжаешь в раздевалку. Не всё игроки одновременно заходят в раздевалку, поэтому можно к одному подойти поздороваться, к другому. А когда заходишь в раздевалку, а там уже вся команда сидит, волнуешься, не помнишь, с кем здоровался, а с кем – нет. Было хорошо, с каждым успел уже чуть пообщаться, но со многими уже играл и в сборной, и в клубах. Например, Олег Ли уже был в этом сезоне моим партнёром по СКА, он уже много что мне рассказал про команду, про город. Небольшая нервозность спала, сейчас больше спокойствия.

Думаю, за эти годы Квартальнов как тренер однозначно вырос, но тогда требования у него тоже были высокие – максимум дисциплины. Мне кажется, в этом отношении точно ничего не поменялось. Главное – работать и заново всё доказывать», — цитирует Тихонова пресс-служба казанского клуба.