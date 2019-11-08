Лещенко: новость об обмене в «Ак Барс» была для меня неожиданной

Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Лещенко после первой тренировки в новой команде рассказал, как его приняли в коллективе, и поделился впечатлениями от обмена в казанский клуб. Ранее 24-летний хоккеист защищал цвета «Спартака».



«Всё здорово, встретили — впечатления только положительные, спасибо клубу. Некоторых ребят из «Ак Барса» знал раньше, поэтому всё в порядке.



Было неожиданно услышать новость об обмене, но воспринял я её, естественно, только положительно. Сложно сказать, насколько мне близок хоккей «Ак Барса». Всё зависит от тренерской установки, как будет требовать тренерский штаб, так и будем играть», — приводит слова Лещенко официальный сайт «Ак Барса».



Контракт форварда действует до конца сезона-2020/21, в «Ак Барсе» Лещенко будет играть под 15-м номером.

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