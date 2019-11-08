«Филадельфия» отправила Михаила Воробьёва в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» отправил нападающего Михаила Воробьёва в Американскую хоккейную лигу. Об этом сообщает пресс-служба «лётчиков». Форвард будет выступать за фарм-клуб «Лихай Вэлли».
22-летний Воробьёв в нынешнем чемпионате провёл шесть матчей за основную команду «Филадельфии», отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-1» и отсутствии штрафных минут. Воробьёв проводил на площадке около девяти минут за матч.
В предыдущей встрече, с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), Воробьёв провёл на площадке 7 минут 34 секунды.
Ранее клуб из Пенсильвании отправил в АХЛ другого российского форварда — Германа Рубцова, дебютировавшего в НХЛ в нынешнем сезоне.
- 8 ноября 2019
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