Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Филадельфия» отправила Михаила Воробьёва в АХЛ

«Филадельфия» отправила Михаила Воробьёва в АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» отправил нападающего Михаила Воробьёва в Американскую хоккейную лигу. Об этом сообщает пресс-служба «лётчиков». Форвард будет выступать за фарм-клуб «Лихай Вэлли».

22-летний Воробьёв в нынешнем чемпионате провёл шесть матчей за основную команду «Филадельфии», отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-1» и отсутствии штрафных минут. Воробьёв проводил на площадке около девяти минут за матч.

В предыдущей встрече, с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), Воробьёв провёл на площадке 7 минут 34 секунды.

Ранее клуб из Пенсильвании отправил в АХЛ другого российского форварда — Германа Рубцова, дебютировавшего в НХЛ в нынешнем сезоне.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019