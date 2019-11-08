«Филадельфия» отправила Михаила Воробьёва в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» отправил нападающего Михаила Воробьёва в Американскую хоккейную лигу. Об этом сообщает пресс-служба «лётчиков». Форвард будет выступать за фарм-клуб «Лихай Вэлли».



22-летний Воробьёв в нынешнем чемпионате провёл шесть матчей за основную команду «Филадельфии», отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-1» и отсутствии штрафных минут. Воробьёв проводил на площадке около девяти минут за матч.



В предыдущей встрече, с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), Воробьёв провёл на площадке 7 минут 34 секунды.



Ранее клуб из Пенсильвании отправил в АХЛ другого российского форварда — Германа Рубцова, дебютировавшего в НХЛ в нынешнем сезоне.