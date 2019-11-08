Молодёжная сборная России обыграла Финляндию на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России одержала победу в матче с Финляндией на Турнире четырёх наций. Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян.



Сборная России открыла счёт на 14-й минуте встречи стараниями Григория Денисенко, отличившегося в меньшинстве. В третьем игровом отрезке преимущество гостей укрепил Никита Рожков. Финские хоккеисты отыграли один гол на 58-й минуте стараниями Микко Кокконена, но на большее их не хватило.



Сборная России играла в следующем составе:



Аскаров (Галкин);

Романов — Журавлёв; Денисенко — Жабреев — Дорофеев;

Галенюк — Мисюль, Марченко — Цыплаков — Рожков;

Грязнов — Мухамадуллин, Попов — Пустозёров — Грицюк;

Кизимов — Гатиятулин, Дарьин — Николаев, Чинахов.