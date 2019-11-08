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Молодёжная сборная России обыграла Финляндию на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России обыграла Финляндию на Турнире четырёх наций
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжная сборная России одержала победу в матче с Финляндией на Турнире четырёх наций. Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян.

Сборная России открыла счёт на 14-й минуте встречи стараниями Григория Денисенко, отличившегося в меньшинстве. В третьем игровом отрезке преимущество гостей укрепил Никита Рожков. Финские хоккеисты отыграли один гол на 58-й минуте стараниями Микко Кокконена, но на большее их не хватило.

Сборная России играла в следующем составе:

Аскаров (Галкин);
Романов — Журавлёв; Денисенко — Жабреев — Дорофеев;
Галенюк — Мисюль, Марченко — Цыплаков — Рожков;
Грязнов — Мухамадуллин, Попов — Пустозёров — Грицюк;
Кизимов — Гатиятулин, Дарьин — Николаев, Чинахов.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
08 ноября 2019, пятница. 17:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
1 : 2
Россия U20
0:1 Денисенко (Жабреев) – 13:26' (4x5)   0:2 Рожков (Марченко, Мухамадуллин) – 53:25' (5x5)   1:2 Кокконен (Хирвонен, Рятю) – 57:39' (5x5)
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