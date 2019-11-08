Молодёжная сборная России обыграла Финляндию на Турнире четырёх наций
Молодёжная сборная России одержала победу в матче с Финляндией на Турнире четырёх наций. Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян.
Сборная России открыла счёт на 14-й минуте встречи стараниями Григория Денисенко, отличившегося в меньшинстве. В третьем игровом отрезке преимущество гостей укрепил Никита Рожков. Финские хоккеисты отыграли один гол на 58-й минуте стараниями Микко Кокконена, но на большее их не хватило.
Сборная России играла в следующем составе:
Аскаров (Галкин);
Романов — Журавлёв; Денисенко — Жабреев — Дорофеев;
Галенюк — Мисюль, Марченко — Цыплаков — Рожков;
Грязнов — Мухамадуллин, Попов — Пустозёров — Грицюк;
Кизимов — Гатиятулин, Дарьин — Николаев, Чинахов.
- 8 ноября 2019
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