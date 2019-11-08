Нападающий Сетдиков покинул «Автомобилист» и перебрался в рижское «Динамо»

Нападающие Никита Сетдиков и Александр Протапович покинули «Автомобилист», сообщает пресс-служба уральского клуба. Они продолжат карьеру в составе рижского «Динамо».



Никита перешёл в систему «Автомобилиста» в 2017 году и основную часть сезона провёл в «Горняке», где набрал 53 (21+32) очка в 48 встречах, став лучшим бомбардиром ВХЛ. Прошлым летом перешёл в нижегородское «Торпедо», затем вернулся в «Автомобилист», за который сыграл восемь матчей. В этом сезоне нападающий сыграл 10 матчей в КХЛ, отметился голевым пасом, также провёл 4 матча за «Горняк», в которых набрал 2(1+1) очка.



Александр перешёл в «Автомобилист» в декабре 2017 года. Два с половиной года выступал за «Горняк», всего фарм-клуб нападающий отыграл 90 матчей, в которых набрал 45 (23+22) очков, в том числе 8 (5+3) в этом сезоне. Кроме того, Александр провёл два матча за «Автомобилист» в этом году.

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