Крутые сенсации, идеальная конкуренция, жёсткие спады. Главное о Востоке КХЛ

Треть регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 позади. Впереди нас ждёт пауза на Евротур и матчи с участием сборной России. Пока же подведём промежуточные итоги регулярки и расскажем о всём самом интересном, произошедшем за это время. Восточная конференция.

Лидеры

Дмитрий Квартальнов в межсезонье сменил клуб и конференцию, но привычки тренера остаются прежние. Его ЦСКА постоянно шёл на первом месте в общей таблице, с «детским садом» «Локомотива» Квартальнов не покидал топ-4 Запада, теперь бодрым шагом по регулярке шагает «Ак Барс». Первый этап чемпионата казанцы заканчивают лидерами общей таблицы, опережая ЦСКА по количеству побед в основное время, и это фирменный почерк Квартальнова. Этот тренер привык к постоянным победам, для него не существует спадов.



Казанцы стабильно берут свои очки и очень редко проигрывают середнякам. У «Ак Барса» отлично работают все линии, нет закисших игроков, результат может сделать любое звено, развиваются молодые игроки. Прямо сейчас эта команда выглядит наиболее сбалансированной в КХЛ, и будет странно, если подопечные Квартальнова притормозят.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Остальные клубы из верхушки Востока пытаются навязать какую-то конкуренцию «Ак Барсу», лучше всех пока получается у «Авангарда». Омичей в этом сезоне частенько лихорадит, случаются голевые засухи и серии поражений, но «ястребы» всё-таки регулярно пополняют очковую копилку и не затягивают с выходом из кризисных моментов. «Авангард» на старте этого сезона не такой яркий, какой был местами в прошлом году, зато стабильный. Боб Хартли пока довольно уверенно ведёт свою команду на первом месте дивизиона и вряд ли желает большего в регулярке.

Аутсайдеры

В главных аутсайдерах Востока чемпион предсезонки «Трактор», и в этом вся прелесть Восточной конференции. В том смысле, что здесь всё действительно непредсказуемо. Челябинцев серьёзно подкосили травмы и тяжёлый календарь («Трактор» наряду с «Нефтехимиком» провёл больше всех матчей в конференции, плюс в начале регулярки команда была в длинной поездке по Дальнему Востоку), но и Петерис Скудра отвратительно справлялся со своими обязанностями. Не сразу, но свою ошибку руководство «Трактора» осознало, правда, теперь придётся корректировать планы на сезон. Вместо борьбы за места в верхней части таблицы, «Трактору» предстоит нелёгкий процесс выхода из кризиса под руководством Владимира Юрзинова и битва за попадание в зону плей-офф. Хотя, конечно, времени у челябинцев ещё предостаточно, чтобы забыть первые два месяца регулярки, как страшный сон.

«Юрзинов пойдёт по иному пути, он добавит «Трактору» красок в атаке» Александр Гуськов, Владимир Плющев и Алексей Бадюков – об увольнении Петериса Скудры и перспективах челябинского клуба.

Столько же очков, но меньше сыгранных матчей у «Амура», но в таком положении хабаровчан нет ничего удивительного. Состав у «тигров» весьма средний, если не сказать жёстче, есть проблемы с финансированием, а Александр Гулявцев не волшебник. При этом тренеру удалось сколотить крепкую команду, которая бьётся в каждом матче и лишь два раза за сезон уступила с разницей более чем в две шайбы, но о достижении хоть какого-то результата говорить пока не приходится. Впрочем, от зоны плей-офф «Амур» по потерянным очкам отстаёт всего на пять баллов, и если хабаровчанам наконец начнёт везти в равных играх, то всё возможно. Это же Восток.

Сенсации

В плане сенсаций на Востоке есть из кого выбирать, но, наверное, больше всех удивляет «Сибирь». Новосибирская команда под руководством тренера-дебютанта Николая Заварухина выступает очень солидно, держится в группе лидеров (по потерянным очкам «Сибирь» только три балла уступает «Ак Барсу») и может себе позволить обыгрывать на домашней площадки признанных топов. В Новосибирск после трёх смутных сезонов возвращается настоящий хоккейный бум, и это очень круто. Главный секрет успеха – конечно, работа Заварухина. Этот тренер хоть раньше и никогда не возглавлял клуб КХЛ, но накопил знания и опыт, выработал стиль, и сейчас это трансформируется в отличный результат для команды с весьма средним составом.

В КХЛ новый топовый тренер. «Сибирь» Заварухина станет главной сенсацией сезона? Хоккейный бум вернулся в Новосибирск.

Впрочем, конкурировать за звание главного открытия Востока в первой трети сезона с «Сибирью» спокойно могут «Нефтехимик» и «Адмирал». Нижнекамцы в последнее время и вовсе вытворяют что-то невероятное: у них девять побед подряд, крутые камбэки, победы в основное время над СКА, «Ак Барсом», ЦСКА. Если бы не провальный отрезок с середины сентября до конца первой декады октября, то «Нефтехимик» бы сейчас всерьёз боролся с казанцами за промежуточное лидерство в конференции. Летом мы отправляли нижнекамцев на дно Востока, но Вячеслав Буцаев работает великолепно, и мы уже признали свою ошибку. Впрочем, посмотрим, к чему приведёт этот впечатляющий ход «волков».

В них не верили, а они выносят всех подряд. «Нефтехимик» обыграл даже лидера КХЛ Вячеслав Буцаев опять доказывает, что он крутой тренер.

Нельзя не отметить и «Адмирал». Сергей Светлов «горит» на скамейке, его энергия передаётся хоккеистам, и они всё чаще убеждают публику, что маленький бюджет и постоянные перелёты – это не приговор. «Моряки» иногда проваливаются в серии поражений, идут лишь седьмыми на Востоке, но есть ощущение, что отчаянная борьба за место в плей-офф – это не потолок для такого «Адмирала». Одна из самых симпатичных команд сезона способна вернуть во Владивосток кубковую весну.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Разочарования

Ещё месяц назад главным в этой рубрике был бы, конечно, «Металлург», но после эпохальной кадровой перестановки магнитогорцы заиграли так, что вспоминать об их мучениях на старте регулярки неуместно. То есть, конечно, у «Магнитки» ещё немало проблем, но прямо сейчас команды побеждает и уж точно не заслуживает попадания в список разочарований.



Тем более что на Востоке есть «Трактор» с «Автомобилистом». Вот уж кто в этом сезоне точно тянет хоккей Урала на дно. О челябинцах мы уже поговорили и выяснили, что их проблемы были обусловлены несколькими факторами, а вот провал «Автомобилиста» случился как будто бы просто так. Резко и всеобъемлюще. После прошлого сезона, в котором екатеринбуржцы стали первыми на Востоке в регулярке, у команды остался прежний главный тренер, топовый вратарь, а атакующая линия даже стала чуть сильнее. Правда, и основные проблемы в межсезонье не были решены, но ведь не мешали же они «Автомобилисту» быть лучшей командой конференции до начала плей-офф!



В этом году уральцы начали внешне неплохо, но потом всё развалилось. Команда за месяц спикировала с первого места конференции на последнее, и никто в клубе не мог объяснить причины. Андрей Мартемьянов удержался на своём посту, и в последних двух турах «Автомобилист» даже как будто бы проснулся, но до полной стабилизации обстановки ещё далеко. Посмотрим, что покажут уральцы после паузы.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Лучший снайпер конференции

У Никиты Сошникова 14 шайб в 25 матчах, и он лучший снайпер первой трети регулярки во всей КХЛ. Форвард «Салавата Юлаева» вообще стал одним из главных открытий сезона, от него мало кто ожидал снайперских достижений. Но в Уфе Сошникову комфортно, он может быть эффективен и в звене Бурмистрова, и с Манниненом, в равных составах и в большинстве. У Никиты хороший бросок, а ещё он не стесняется ходить на пятачок, откуда забросил немало шайб. В лице Сошникова «Салават» приобрёл отличного наконечника атак, что очень важно для команды, где главные лидеры очень часто грешат комбинационной игрой и порой забывают про финальный бросок. Сошникова об этом дважды просить не приходится.

«Ночью разбудят – буду готов играть за Россию». Интервью с лучшим снайпером КХЛ Никита Сошников рассказал, как «зажигает» в «Салавате Юлаеве» и чего ждёт от вызова в сборную на Евротур.

Лучший бомбардир конференции

Это Линус Умарк. Уфимский швед в 24 играх заработал 24 (6+18) очка, в КХЛ большую результативность показывает только Вадим Шипачёв, а у Кирилла Капризова столько же очков, сколько и у Умарка, но Кирилл забил больше голов.



Умарк – лидер и символ «Салавата». Следующим летом он покинет КХЛ, и нам всем будет его очень не хватать. У Линуса великолепная техника и компьютер в голове, золотые руки и тонкое чувство паса. Но не секрет, что Умарк большой пижон, и иногда это идёт во вред и ему, и всему «Салавату». Кроме того, часто бывает так, что Линус набирает много очков матчах, где у «юлаевцев» всё получается и без него, а в тяжёлых матчах его лидерские качества куда-то пропадают. Впрочем, в плей-офф этот хоккеист уже не раз доказывал, что на него можно положиться, а ведь это самое главное.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Лучшая оборона

Меньше всех расстраивались пропущенным шайбам в первой трети регулярки на Востоке болельщики «Сибири». Соперники огорчили новосибирцев лишь 42 раза в 23 матчах, и это в принципе самая непробиваемая оборона лиги после ЦСКА. Это говорит о многом. В очередной раз восхищаемся системой Заварухина и отмечаем работу Олега Ореховского, который в «Сибири» отвечает за работу с защитниками.



Но нельзя не отметить оборону «Ак Барса» и «Барыса». Казанцы сыграли на два матча больше, чем «Сибирь», и у них в пассиве 44 шайбы – это лучший показатель по среднему количеству пропущенных голов за игру. Вратарей «Барыса» соперники пробили 45 раз в 24 играх, и это тоже великолепный результат.

Лучшая атака

Здесь уже вне конкуренции «Ак Барс». Казанцы забросили 79 шайб в 25 матчах (больше всех в КХЛ наряду с ЦСКА), а у ближайшего восточного преследователя «Авангарда» на 15 голов меньше при таком же количестве сыгранных встреч. Интересно, что у «Ак Барса» очень ровное нападение. Лучший снайпер казанцев Патрис Кормье отличился только 8 раз, зато забить в этой команде реально может каждый. Ну, кроме Артёма Лукоянова.

Тренерские отставки конференции

За первую треть сезона на Востоке произошло две отставки. «Магнитка» сменила Йозефа Яндача на Илью Воробьёва, и со временем это решение стало приносить результат. Илья Петрович сначала не уставал жаловаться на всё подряд, но потом всё-таки вошёл в колею, отладил оборону, команда стала побеждать и сейчас достаточно уверенно идёт в первой восьмёрке. В конце сентября «Магнитка» могла об этом только мечтать.

«Магнитка» снова становится силой. Что удалось исправить Воробьёву Наконец-то в Магнитогорске появляется командная игра, а игроки понимают, что от них требуют.

А вот результаты челябинской тренерской рокировки нам ещё только предстоит узнать, первый матч под руководством Владимира Юрзинова «Трактор» проведёт уже после перерыва. Но в любом случае, хуже, чем при Скудре, в Челябинске не будет.

Чего ждём дальше

На Востоке всё очень интересно и непредсказуемо, что-то прогнозировать здесь бессмысленно, да и не особо хочется. Уже сейчас регулярка в этой конференции радует нас неожиданными результатами, дерзкими взлётами и сокрушительными падениями, и было бы здорово удивляться происходящему как можно дольше.



Пожалуй, можно предположить, что «Ак Барс» не сбавит ход и останется на вершине Востока, не должен просесть «Авангард», точно будет в плей-офф «Салават Юлаев». А дальше… Насколько серьёзны намерения «Сибири»? Как долго продлится сказка «Нефтехимика»? Сможет ли «Адмирал» успешно сражаться до конца регулярки? Будет ли новый спад у «Магнитки»? Придёт ли в себя «Автомобилист»? Вопросов – миллион, и кто из вас рискнёт дать на них сейчас однозначные ответы?



Прелесть Востока в этом сезоне в том, что нет откровенных аутсайдеров. Не так уж и далеко от зоны плей-офф «Амур», внезапно расцвёл «Куньлунь», наверняка улучшит ситуацию «Трактор». Я уже писал, что нас, кажется, ждёт самый крутой сезон как минимум в Восточной конференции, и разубеждаться в этом пока нет никаких причин.