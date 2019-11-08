Брызгалов: в сборную России не позовут, у меня слишком радикальные взгляды

Известный вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов назвал причину, по которой его не вызовут в национальную команду.



«Меня в сборную России не пригласят. Наверное, у меня слишком радикальные взгляды. Но мне пока есть чем заниматься. Может, когда станет скучно, можно будет подумать. Но у нас в стране в принципе не любят независимых людей, ими трудно управлять и манипулировать. А когда у человека полно долгов, задолженностей, его легко за бородёночку схватить и потянуть куда надо.



Я всю жизнь бунтовал, у меня чувство повышенной справедливости, восстаю, когда вижу несправедливость. С возрастом стал мудрее и начал многие вещи объяснять. В школе постоянно были проблемы, у нас же как воспитывают: ты виноват, учителя не слушаешь. Учителю верят, а ребёнку — нет. А вы послушайте детей!



За других отвечать не могу. В своих детях стараюсь воспитывать самостоятельность. Вижу здесь много детей, у всех своё мнение, все знают свои права, знают, что можно, что нет. Конечно, они и свои обязанности знают, просто кто-то их осознаёт и понимает, как важно получить образование, что труд — это благо. А кто-то — нет и потом остаётся на обочине.



Мактавиш был удивлён, что президент «Локомотива» ему говорил, что с игроками надо пожёстче и он недостаточно их ругает? Кричать, ругаться, быть жёстче с игроками — этого не надо делать! Они работают, я работаю, мы все должны друг друга уважать. Нельзя унижать человеческое достоинство, оскорблять или унижать игроков. Есть другие методы воздействия. Не говорю про финансовые, а то у нас сразу огромные штрафы любят влепить. Если человек не выполняет тренерское задание один раз, два, три, его просто выводишь из состава. Не надо ни ругать, ни унижать», — сказал Брызгалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Когда в России ты можешь нарушать правила — это не свобода, а беспредел» В эфире Илья Брызгалов – человек, у которого есть неординарное мнение по любому вопросу.