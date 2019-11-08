Анисимов снова помещён в список травмированных. Он выбыл на длительный срок
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» поместил нападающего Артёма Анисимова в список травмированных. Об этом сообщает TSN со ссылкой на главного тренера команды Ди Джей Смита.
По информации источника, у российского форварда повреждение паха. Сообщается, что он выбыл из строя на длительный срок.
В сезоне-2019/20 31-летний Анисимов в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил две шайбы, заработал показатель полезности «-5» и две минуты штрафного времени. Россиянин не выходил на лёд в период с 21 октября по 5 ноября из-за повреждения. Принял участие в двух встречах, и теперь его снова поместили в список травмированных.
До перехода в «Оттаву» Анисимов на протяжении четырёх сезонов защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс».
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