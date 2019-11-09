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Сергачёв и Стэмкос встали на защиту Волкова, который попал под хит Ристолайнена

Сергачёв и Стэмкос встали на защиту Волкова, который попал под хит Ристолайнена
Хоккей / НХЛ 0

Игроки «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв и Стивен Стэмкос вступили в перепалку с Расмусом Ристолайненом из «Баффало Сэйбрз», который провёл силовой приём в отношении Александра Волкова. На льду возникла небольшая потасовка, которая, впрочем, быстро закончилась.

Видео доступно в «твиттере» Buffalo Hockey moments.

Что касается самого матча, то он завершился победой «Тампы» со счётом 3:2. Одну из шайб забросил другой российский легионер «Лайтнинг» Никита Кучеров. Ещё по шайбе в составе победителей записали на себя Алекс Киллорн и Янни Гурд. За «Баффало» дублем отличился Сэм Райнхарт.

Игра прошла в рамках NHL Global Series в Стокгольме (Швеция). Уже завтра команд ждёт ответная встреча.

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