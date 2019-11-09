«Детройт» — «Бостон»: Маршан подрался с Гронеком и завалил соперника на лёд
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимает «Бостон Брюинз». Продолжается третий период, счёт — 3:2 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
На 32-й минуте нападающий «Брюинз» Брэд Маршан попытался провести силовой приём на защитнике «Ред Уингз» Филипе Гронеке. Впоследствии между ними произошла драка, в ходе которой Маршан завалил соперника на лёд.
Видео драки также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Дубль в составе «Детройта» оформил Робби Фаббри, ещё один гол в активе Дилана Ларкина. Заброшенными шайбами у «Бостона» отметились Давид Крейчи и Тори Крюг.
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