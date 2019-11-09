«Ванкувер» потерпел третье поражение кряду, уступив в гостях «Виннипегу»

«Виннипег Джетс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев. Для «Кэнакс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джетс» Кайл Коннор, набравший 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились: Джек Рослович, Марк Шайфли и Адам Лаури. Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк отразил 31 бросок из 32.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут 34 секунды, совершил 2 силовых приёма, заблокировал 2 броска и не отметился результативными действиями.