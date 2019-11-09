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«Ванкувер» потерпел третье поражение кряду, уступив в гостях «Виннипегу»

«Ванкувер» потерпел третье поражение кряду, уступив в гостях «Виннипегу»
Хоккей / НХЛ 0

«Виннипег Джетс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев. Для «Кэнакс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джетс» Кайл Коннор, набравший 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились: Джек Рослович, Марк Шайфли и Адам Лаури. Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк отразил 31 бросок из 32.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут 34 секунды, совершил 2 силовых приёма, заблокировал 2 броска и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Стечер, Бёзер) – 26:53' (5x5)   1:1 Рослович (Уилер, Пионк) – 31:54' (5x4)   2:1 Шайфли (Коннор, Пулман) – 36:54' (5x5)   3:1 Коннор – 53:35' (5x5)   4:1 Лаури (Копп, Перро) – 58:15' (en)
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