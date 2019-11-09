Игроки «Виннипега» разыграли комбинацию перед пустыми воротами соперника

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» победил «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев. Для «Кэнакс» это поражение стало третьим кряду.



Четвёртую шайбу в ворота «Ванкувер» забросил нападающий Адам Лаури. Форвард оказался перед пустыми ворота соперника, но при этом не стал сразу забрасывать шайбу, а переадресовал её нападающему Эндрю Коппу. Получив обратную передачу, Лаури установил окончательный счёт.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте НХЛ.



Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут 34 секунды, совершил 2 силовых приёма, заблокировал 2 броска и не отметился результативными действиями.