The Athletic: подловатый приём Кучерова на Соботке, совсем необязательный
Обозреватель The Athletic Джо Йирдон оценил эпизод с силовым приёмом нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (3:2), который состоялся в Стокгольме.
В ходе первого периода россиянин провёл жёсткий силовой приём против форварда «клинков» Владимира Соботки. Чешский хоккеист отправился в раздевалку и не сумел продолжить встречу. До этого Кучеров забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне.
«Подловатый приём Кучерова на Соботке. Совсем необязательный. Отсечение — нарушение, которое есть в правилах, оно сюда подходит. Но я, конечно, не арбитр», — написал обозреватель The Athletic Джо Йирдон.
Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.
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Но за Соботку в «Сэйбрз» и не думали мстить. Зато Стэмкос с Сергачёвым налетели на Ристолайнена, когда тот вздумал обидеть Волкова.
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