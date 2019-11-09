The Athletic: подловатый приём Кучерова на Соботке, совсем необязательный

Обозреватель The Athletic Джо Йирдон оценил эпизод с силовым приёмом нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (3:2), который состоялся в Стокгольме.



В ходе первого периода россиянин провёл жёсткий силовой приём против форварда «клинков» Владимира Соботки. Чешский хоккеист отправился в раздевалку и не сумел продолжить встречу. До этого Кучеров забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне.



«Подловатый приём Кучерова на Соботке. Совсем необязательный. Отсечение — нарушение, которое есть в правилах, оно сюда подходит. Но я, конечно, не арбитр», — написал обозреватель The Athletic Джо Йирдон.

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