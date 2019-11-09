Юниорская сборная России разгромила Латвию на турнире в Минске

Юниорская сборная России U16 одержала победу с разгромным счётом 7:0 над командой Латвии U16 в матче Кубка Президентского спортивного клуба в Минске.



Ранее сборная России разгромила со счетом 6:1 команду Латвии U17, в заключительном матче россияне 10 ноября сыграют со сборной Белоруссии.