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Юниорская сборная России разгромила Латвию на турнире в Минске

Юниорская сборная России разгромила Латвию на турнире в Минске
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России U16 одержала победу с разгромным счётом 7:0 над командой Латвии U16 в матче Кубка Президентского спортивного клуба в Минске.

Ранее сборная России разгромила со счетом 6:1 команду Латвии U17, в заключительном матче россияне 10 ноября сыграют со сборной Белоруссии.

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