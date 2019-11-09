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Сборная Финляндии уступила Чехии на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии уступила Чехии на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Сборная Финляндии в матче домашнего этапа Евротура уступила сборной Чехии, встреча завершилась со счётом 2:3 Б. Ранее финны на турнире переиграли сборную России (4:3), а чехи одержали победу в матче со сборной Швеции (3:1).

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На старте второго периода финская команда вышла вперёд, гол на свой счёт записал нападающий Юхо Ламмико. На 38-й минуте чешский защитник Якуб Ержабек восстановил равновесие на табло. На старте третьего периода подопечные Юкки Ялонена вновь вышли вперёд, заброшенной шайбой отметился форвард Сакари Маннинен. На 59-й минуте чешская команда сравняла счёт, гол забил нападающий Томаш Филиппи. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказались чешские игроки.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
09 ноября 2019, суббота. 18:30 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 3
Б
Чехия
1:0 Ламмикко (Покка, Куусела) – 22:41' (5x5)   1:1 Ержабек (Зогорна, Зогорна) – 37:46' (5x5)   2:1 Маннинен (Покка, Линдбом) – 40:42' (5x5)   2:2 Филиппи (Зогорна, Шустр) – 58:51' (6x5)   2:3 Крейчик – 65:00' (ПБ)
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