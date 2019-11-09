Сборная Финляндии уступила Чехии на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии в матче домашнего этапа Евротура уступила сборной Чехии, встреча завершилась со счётом 2:3 Б. Ранее финны на турнире переиграли сборную России (4:3), а чехи одержали победу в матче со сборной Швеции (3:1).
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На старте второго периода финская команда вышла вперёд, гол на свой счёт записал нападающий Юхо Ламмико. На 38-й минуте чешский защитник Якуб Ержабек восстановил равновесие на табло. На старте третьего периода подопечные Юкки Ялонена вновь вышли вперёд, заброшенной шайбой отметился форвард Сакари Маннинен. На 59-й минуте чешская команда сравняла счёт, гол забил нападающий Томаш Филиппи. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказались чешские игроки.
- 9 ноября 2019
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