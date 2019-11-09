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Женская сборная России победила Швейцарию на Турнире пяти наций

Женская сборная России победила Швейцарию на Турнире пяти наций
Хоккей / Прочие 0

В третьем матче Турнира пяти наций, проходящего в Дмитрове, женская национальная сборная России с крупным счётом победила команду Швейцарии — 6:1.

Стартовая пятёрка россиянок на игру осталась без изменений: пара защитников Екатерина Николаева — Мария Баталова и тройка нападения Екатерина Лебедева — Александра Вафина — Ольга Сосина. Анна Пругова с первых минут появилась в воротах нашей сборной.

Анна Шохина с передач Алевтины Штарёвой и Нины Пироговой открыла счёт в середине первого периода, благодаря этому голу на первый перерыв россиянки ушли, ведя в счёте 1:0.

Во втором периоде наша команда отправила в ворота швейцарок ещё четыре шайбы: Елена Проворова на восьмой минуте реализовала лишнего, затем Анна Шохина забила второй для себя гол в этом матче, следом дубль оформила и сама Проворова, а Диана Канаева в концовке второго игрового отрезка забросила пятую шайбу.

В середине третьего периода Фануза Кадирова с неудобной для себя руки отправила шайбу точно в ворота соперниц и забила шестой гол российской команды. Швейцарки сумели ответить на это лишь однажды — шайбой Эвелины Раселли под занавес третьего периода.

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