Панарин записал смешное видео, догнав бегущего по льду пса

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал забавное видео. Российский игрок прокатился на льду вместе со своим псом Мистером Рыжим, на коньках догнав убегающую собаку. Нападающий сообщил также, что скучает по игре на открытых площадках.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Артемия Панарина.



Напомним, Панарин выдал в «Рейнджерс» один из лучших стартов карьеры за последние 10 лет. Первое место в этом рейтинге занимает Мариан Габорик. В сезоне-2009/10 словацкий форвард в первых 13 матчах за «Рейнджерс» набрал 19 очков (1,46 за матч). Второе место занимает Вацлав Проспал, в том же сезоне набиравший в среднем за матч 1,23 очка. В топ-5 входят также Райан Спунер (1,08 очка за матч в сезоне-2017/18) и Павел Бучневич (1,00 очка в сезоне-2016/17).