Ничушкин не реализовал прекрасный момент в матче с «Коламбусом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Коламбус Блю Джекетс» (2:2, идёт второй период).
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар и Кэйл Макар, а за «Коламбус» отличились Эмиль Бемстрём и Зак Веренски. Прекрасный момент забить имел и российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, однако с близкого расстояния не смог переиграть Йоонаса Корписало.
Видео можно посмотреть в "Твиттере".
Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ насчитывает 85 матчей — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и 12 в нынешнем.
В последний раз в официальном матче Валерий забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет уже полтора года.
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