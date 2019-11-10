Ничушкин не реализовал прекрасный момент в матче с «Коламбусом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Коламбус Блю Джекетс» (2:2, идёт второй период).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар и Кэйл Макар, а за «Коламбус» отличились Эмиль Бемстрём и Зак Веренски. Прекрасный момент забить имел и российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, однако с близкого расстояния не смог переиграть Йоонаса Корписало.

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Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ насчитывает 85 матчей — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и 12 в нынешнем.

В последний раз в официальном матче Валерий забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет уже полтора года.