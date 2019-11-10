Результаты матчей НХЛ за 9 ноября 2019 года

9 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз» — 5:3. Команда Джона Купера выиграла оба вынесенных в Швецию матча.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 2:1. Гости потерпели второе поражение кряду.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» — 5:2. Хозяева одержали шестую победу кряду.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Филадельфия Флайерз» — 2:3 Б.
«Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2 Б.
«Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:1. Гости потерпели четвёртое поражение кряду.
«Монреаль Канадиенс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.
«Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд» — 3:4.
«Колорадо Эвеланш» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2.
«Калгари Флэймз» — «Сент-Луис Блюз» — 2:3 ОТ. Гости одержали седьмую победу кряду.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:1 Б.
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