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Результаты матчей НХЛ за 9 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 9 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

9 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз» — 5:3. Команда Джона Купера выиграла оба вынесенных в Швецию матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Райнхарт (Юханссон, Монтур) – 09:30' (5x5)   1:1 Марун (Гурд, Шаттенкирк) – 17:02' (5x4)   2:1 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 21:58' (5x4)   3:1 Марун (Пакетт, Шаттенкирк) – 39:57' (5x5)   3:2 Олофссон (Айкел, Райнхарт) – 44:14' (5x4)   4:2 Гурд (Пакетт) – 49:48' (5x5)   5:2 Жозеф (Киллорн, Чирелли) – 50:55' (5x5)   5:3 Айкел (Далин, Ристолайнен) – 59:22' (4x4)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 2:1. Гости потерпели второе поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Барзал (Нельсон, Брассар) – 05:40' (5x5)   1:1 Барков (Юбердо, Яндл) – 46:12' (5x4)   2:1 Мейфилд (Тэйвз, Барзал) – 46:50' (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» — 5:2. Хозяева одержали шестую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Кузнецов (Орлов, Врана) – 00:58' (5x5)   2:0 Уилсон (Врана) – 05:53' (5x5)   2:1 Пасиоретти – 08:57' (5x5)   3:1 Зигенталер (Бойд) – 35:32' (5x5)   3:2 Смит (Маршессо, Икин) – 37:27' (5x4)   4:2 Бекстрём (Карлсон, Кузнецов) – 51:30' (5x4)   5:2 Бекстрём (Оши, Карлсон) – 59:14' (en)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Филадельфия Флайерз» — 2:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Майерс (ван Римсдайк, Фараби) – 08:08' (5x5)   0:2 Линдблом (Конечны, Гостисбер) – 18:28' (5x4)   1:2 Дермотт (Нюландер, Мэттьюс) – 30:11' (5x5)   2:2 Нюландер (Мэттьюс, Холл) – 43:58' (5x5)   2:3 Кутюрье – 65:00' (ПБ)

«Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кубалик (Саад, Куккук) – 27:09' (5x5)   0:2 Кейн (де Хаан) – 28:47' (5x5)   1:2 Гюнцель (Малкин, Макканн) – 36:04' (5x5)   2:2 Раст (Марино, Малкин) – 50:57' (5x5)   3:2 Макканн – 65:00' (ПБ)

«Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:1. Гости потерпели четвёртое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хлапик (Давидссон, Бодин) – 09:34' (5x5)   2:0 Наместников (Эннис, Уайт) – 16:47' (5x5)   3:0 Пажо (Пол) – 16:51' (5x5)   3:1 Свечников (Хэмилтон, Терявяйнен) – 30:58' (5x4)   4:1 Ткачук (Дюклер, Хейнси) – 55:53' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Уэбер (Доми, Друен) – 10:13' (5x4)   2:0 Томпсон (Лехконен, Татар) – 10:28' (5x5)   3:0 Уэбер (Друен, Казинс) – 16:48' (5x4)   3:1 Копитар (Иафалло, Лизотт) – 22:41' (5x4)   3:2 Вагнер (Грундстрём) – 52:44' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд» — 3:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Грабнер (Несс, Хиностроза) – 08:50' (5x5)   2:0 Чикран (Чикран, Дворак) – 12:40' (5x5)   2:1 Койву (Сперджен, Сутер) – 23:19' (5x4)   3:1 Хиностроза (Истерли, Экман-Ларссон) – 28:20' (5x5)   3:2 Фиала (Хант, Паризе) – 33:04' (5x5)   3:3 Дамба (Гринвей, Суси) – 39:10' (5x5)   3:4 Хартман (Сперджен, Эрикссон Эк) – 44:54' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бемстрём (Джонс, Нюквист) – 04:55' (5x4)   1:1 Жирар (Каменев, Джост) – 15:06' (5x4)   1:2 Веренски (Аткинсон, Фолиньо) – 19:06' (5x5)   2:2 Макар (Грейвз, Ньето) – 30:52' (5x5)   3:2 Макар (Джост, Кадри) – 36:11' (5x5)   4:2 Кадри – 57:54' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Сент-Луис Блюз» — 2:3 ОТ. Гости одержали седьмую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Барбашев (Сундквист, Макикерн) – 03:17' (5x5)   0:2 О'Райлли (Перрон, Пьетранджело) – 33:06' (5x4)   1:2 Ткачук (Манджапане, Баклунд) – 50:59' (5x5)   2:2 Хэмоник (Джордано) – 56:04' (4x4)   2:3 Перрон (О'Райлли, Пьетранджело) – 62:46' (4x3)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:1 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Барбашев (Сундквист, Макикерн) – 03:17' (5x5)   0:2 О'Райлли (Перрон, Пьетранджело) – 33:06' (5x4)   1:2 Ткачук (Манджапане, Баклунд) – 50:59' (5x5)   2:2 Хэмоник (Джордано) – 56:04' (4x4)   2:3 Перрон (О'Райлли, Пьетранджело) – 62:46' (4x3)
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