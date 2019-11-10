Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.
Главной звездой признан защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, оформивший дубль в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2). Канадский защитник впервые в карьере забросил две шайбы в матче.
Второй звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в матче с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ). На счету канадского форварда точный бросок в овертайме.
Замкнул тройку лучших нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун, оформивший дубль в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:3). Американский форвард впервые в карьере забросил две шайбы в матче за «молний».
Макар — пятый защитник-новичок с длинной результативной серией со старта карьеры
- 10 ноября 2019
-
11:04
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:57
-
08:20
-
08:08
-
08:00
-
07:47
-
07:41
-
07:33
-
07:10
-
06:56
-
06:31
-
06:23
-
06:16
-
06:15
-
06:06
-
06:05
-
05:55
-
05:49
-
05:33
-
04:56
-
04:47
-
04:26
-
03:38
-
02:00
-
00:00
- 9 ноября 2019
-
23:44
-
23:35
-
23:29
-
22:50
Партнерский контент