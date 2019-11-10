Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.

Главной звездой признан защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, оформивший дубль в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2). Канадский защитник впервые в карьере забросил две шайбы в матче.

Второй звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в матче с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ). На счету канадского форварда точный бросок в овертайме.

Замкнул тройку лучших нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун, оформивший дубль в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:3). Американский форвард впервые в карьере забросил две шайбы в матче за «молний».