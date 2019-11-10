Самонов: в сборной каждый момент интенсивный. Видели второй гол, просто зарывают

Вратарь сборной России Александр Самонов подвёл итоги заключительного матча на Кубке Карьяла с Чехией (0:3). Российская команда потерпела второе поражение в трёх матчах.



«Когда просматривали гол, ничего не думал. После того как на меня два игрока сели, вообще ничего не думал. Не волновался перед игрой. Было ничего так играть после долгого периода без практики, на тренировках набрал тонус. Может быть, чего-то немного не хватало, но в целом чувствовал себя неплохо.



В игре за сборную каждый момент интенсивный, каждая передача. Вы видели второй гол, просто зарывают», — передаёт слова Самонова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



В первом матче на турнире сборная России проиграла Финляндии со счётом 3:4, а затем обыграла Швецию — 5:4 Б.

Россия провалила матч с чехами. Больше всего вопросов к Кудашову Тренерский штаб разочаровал отсутствием гибкости и странным выбором состава.