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Кудашов: надеемся, что первый гол Бурдасова за сборную — вопрос времени

Кудашов: надеемся, что первый гол Бурдасова за сборную — вопрос времени
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов и глава штаба Роман Ротенберг прокомментировали тот факт, что Антон Бурдасов не смог пока забить ни одного гола за сборную в 23 матчах.

«Не хотелось бы переходить на фамилии. Если взять его игру в первых двух матчах, то моментов было больше чем достаточно. Нужно было только попасть. Поэтому надеемся, что это вопрос времени. Если бы не было моментов, тогда была бы проблема. Моменты есть, с его броском он должен забивать», — сказал Кудашов.

«У нас по три очка набрали Жафяров и Бурдасов. Не забил, но отдал три голевые передачи. Это тоже нужно учитывать», — резюмировал Ротенберг.

В первом матче на турнире сборная России проиграла Финляндии со счётом 3:4, а затем обыграла Швецию — 5:4 Б.

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