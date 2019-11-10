Евгений Дадонов забросил восьмую шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает в Нью-Йорке «Флориду Пантерз».



Во втором периоде при счёте 2:2 точным броском отметился нападающий «пантер» Евгений Дадонов. Российский форвард завершил красивую комбинацию гостей в большинстве и забил восьмой гол в сезоне. Ассистентами Дадонова стали Александр Барков и Джонатан Юбердо.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте НХЛ.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».