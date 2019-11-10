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Браташ: олимпийская сборная России играет на равных с ведущими командами

Браташ: олимпийская сборная России играет на равных с ведущими командами
Хоккей / Прочие 0

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги матча со Швейцарией (4:3 Б) на Кубке Германии.

«Сегодня по содержанию, по действиям была наша лучшая игра на Кубке Германии. Мы очень хотели выиграть в основное время, шансы были. Но не реализовали очень много моментов, особенно во втором периоде, это не позволило выполнить задуманное. Тем не менее мы всё равно проявили характер и добились победы в матче с очень сильным соперником. Это достойно уважения.

Мы на равных играем с командами из первой восьмёрки мирового хоккея. Штаб нашей сборной, аналитический отдел постоянно следит за молодыми и перспективными игроками, это системная работа. И такие турниры, где есть матчи с Германией, Словакией, Швейцарией, другими сборными, — очень важный фактор для игрока. Это совсем иной уровень и требования.

В каждом созыве олимпийской сборной мы открываем для себя талантливых игроков с большим потенциалом. Дать импульс для раскрытия этого потенциала и есть задача олимпийской сборной», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

Олимпийская сборная России обыграла Швейцарию в последнем матче Кубка Германии
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