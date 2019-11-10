Олимпийская сборная России обыграла Швейцарию в последнем матче Кубка Германии. Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Олега Браташа.
Счёт в матче был открыт под занавес первого периода, большинство реализовал форвард московского «Динамо» Владимир Брюквин. Во втором отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол швейцарца Симона Ле Культра ответил точным броском форвард «Торпедо» Даниил Ильин.
В заключительной трети швейцарцы смогли не только отыграться, но и вырваться вперёд. Последовательно отличились Тайлер Мой и Алессио Бертаджиа. Россиянам удалось отыграться за две минуты до конца третьего периода — на добивании удачно сыграл нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов.
В овертайме заброшенных шайб не было. В результате судьбу матча решила серия буллитов, в которой точнее оказались россияне. Свои попытки реализовали Игумнов, Артём Галимов и Владислав Кодола.
В первом матче на турнире российская команда проиграла сборной Германии (3:4), а во второй игровой день сломила сопротивление словаков (3:2 ОТ).
- 10 ноября 2019
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