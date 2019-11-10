Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Олимпийская сборная России обыграла Швейцарию в последнем матче Кубка Германии

Олимпийская сборная России обыграла Швейцарию в последнем матче Кубка Германии
Хоккей / Прочие 0

Олимпийская сборная России обыграла Швейцарию в последнем матче Кубка Германии. Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Олега Браташа.

Счёт в матче был открыт под занавес первого периода, большинство реализовал форвард московского «Динамо» Владимир Брюквин. Во втором отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол швейцарца Симона Ле Культра ответил точным броском форвард «Торпедо» Даниил Ильин.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
10 ноября 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 4
Б
Россия (олимп.)
0:1 Брюквин (Толчинский, Зайцев) – 18:13' (5x4)   1:1 Ле Культр (Фухс) – 21:36' (5x5)   1:2 Ильин (Цыплаков, Веряев) – 28:11' (5x5)   2:2 Мой – 41:25' (5x5)   3:2 Бертаджия (Мой, Эгли) – 46:22' (5x4)   3:3 Игумнов (Воронков, Толчинский) – 57:01' (5x5)   3:4 Кодола – 65:00' (ПБ)

В заключительной трети швейцарцы смогли не только отыграться, но и вырваться вперёд. Последовательно отличились Тайлер Мой и Алессио Бертаджиа. Россиянам удалось отыграться за две минуты до конца третьего периода — на добивании удачно сыграл нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов.

В овертайме заброшенных шайб не было. В результате судьбу матча решила серия буллитов, в которой точнее оказались россияне. Свои попытки реализовали Игумнов, Артём Галимов и Владислав Кодола.

В первом матче на турнире российская команда проиграла сборной Германии (3:4), а во второй игровой день сломила сопротивление словаков (3:2 ОТ).

Олимпийская сборная России уступила хозяевам турнира в матче Кубка Германии
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019