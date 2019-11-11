Бэбкок: я очень расстроен из-за Марнера. Нужно разобраться со звеньями
Главный тренер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал травму нападающего Митчелла Марнера. Из-за повреждения хоккеист пропустит около четырёх недель.
«Я очень расстроен из-за Митча и из-за того, что команда оказалась в непростом положении. При этом надо понимать, что кто-то из хоккеистов должен воспользоваться шансом. И тренеры должны помочь ему в этом. Нам надо разобраться с составами троек. В матче с «Чикаго» у нас были разные сочетания в каждом периоде. Нам надо понять, как добиться максимальной отдачи от звеньев и поставить нужных людей на определенные позиции», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Форвард «Торонто» Марнер выбыл из строя на 4 недели из-за травмы
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