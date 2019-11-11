Форвард «Торонто» Марнер выбыл из строя на 4 недели из-за травмы

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер пропустит один месяц из-за лодыжки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня, 11 октября, Марнер не попал в заявку на матч с «Чикаго Блэкхоукс» (4:5). Хоккеисту была сделана магнитно-резонансная томография, по результатам которой определили точные сроки восстановления – Марнер пропустит четыре недели с момента получения травмы.

Канадский нападающий получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:3 Б). В этой встрече форвард провёл на льду 7 минут 36 секунд и не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне 22-летний канадец провёл 18 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 18 (4+14) очков при показателе полезности «-2».