«Сочи» обменял в «Северсталь» Кирилла Капустина
Хоккейный клуб «Сочи» и череповецкая «Северсталь» совершили сделку, в результате которой в Череповец отправился нападающий Кирилл Капустин. Южане получили денежную компенсацию.
Капустин выступал за черноморский коллектив с сезона-2018/19, сыграв за основную команду в общей сложности в регулярном чемпионате и плей-офф 67 матчей и набрав 14 (6+8) очков.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 26-летний Капустин принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт две результативных передачи при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 11 минут за матч.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
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