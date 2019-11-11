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«Сочи» обменял в «Северсталь» Кирилла Капустина

«Сочи» обменял в «Северсталь» Кирилла Капустина
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» и череповецкая «Северсталь» совершили сделку, в результате которой в Череповец отправился нападающий Кирилл Капустин. Южане получили денежную компенсацию.

Капустин выступал за черноморский коллектив с сезона-2018/19, сыграв за основную команду в общей сложности в регулярном чемпионате и плей-офф 67 матчей и набрав 14 (6+8) очков.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 26-летний Капустин принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт две результативных передачи при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 11 минут за матч.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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