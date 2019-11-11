«Сочи» обменял в «Северсталь» Кирилла Капустина

Хоккейный клуб «Сочи» и череповецкая «Северсталь» совершили сделку, в результате которой в Череповец отправился нападающий Кирилл Капустин. Южане получили денежную компенсацию.



Капустин выступал за черноморский коллектив с сезона-2018/19, сыграв за основную команду в общей сложности в регулярном чемпионате и плей-офф 67 матчей и набрав 14 (6+8) очков.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 26-летний Капустин принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт две результативных передачи при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 11 минут за матч.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20