Уитни — о критике: Назаров, ешь суп. Надеюсь, меня не застрелит русский шпион

Известный американский хоккеист Райан Уитни ответил на критику Андрея Назарова в адрес экс-легионеров КХЛ, которые после возвращения в Северную Америку жёстко высказываются о России. Сам Уитни после игры за ХК «Сочи» рассказал несколько невероятных историй, раскритиковав людей и порядки в России.
«Назаров? Андрей же? Андрей, не переживай. Ты больше не увидишь меня в России. Никогда. Ни меня, ни Тима Стэплтона, ни Ти Джея Гальярди. Живи в России. Ешь свой суп. Не жди меня в своей стране.
Мне вообще не нравится то, к чему это всё привело и как реагируют на наши весёлые истории о КХЛ. Я никогда не говорил, что Россия это болото. Мексика да, болото. Я всего лишь делюсь опытом игры в России, сравнивая её с тем, где жил и играл раньше. Мы говорим то, что нас удивило и повеселило. Например, я критиковал Эдмонтон, хотя это отличное место для игры в хоккей, но я привык жить в других условиях, поэтому высказался жёстко.
Ещё раз скажу, что мне не нравится, куда всё это зашло. Надеюсь, меня не застрелит русский шпион. У меня же маленький сын», — цитирует Уитни телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
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