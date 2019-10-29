Американская компания подарила Илье Михееву набор супов

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев получил в подарок от компании Campbell Soup набор супов. Campbell Soup — это американская компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем консервированных супов.

«Спасибо Campbell за хороший подарок в раздевалку. Обязательно буду есть суп перед матчем. Я люблю суп, и вы тоже должны», — написал Михеев в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Ильи Михеева

В нынешнем сезоне Илья принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами. Михеев получил большую популярность в Северной Америке после того, как в одном из первых интервью удивился, что в Канаде не любят есть суп.

