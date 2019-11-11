Защитник Павел Воробей подписал контракт с «Витязем»

Защитник Павел Воробей заключил двусторонний контракт на два сезона с «Витязем», информирует KHL Media Team.



Ранее белорусский защитник покинул финский «Пеликанс», за который выступал на правах аренды. Контракт с Воробьём был расторгнут, так как у игрока появилась возможность вернуться в КХЛ.



22-летний хоккеист провёл в форме клуба из Лахти 15 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3». Помимо этого в его активе одна голевая передача в шести матчах в Лиге чемпионов с минской «Юностью», тршинецким «Оцеларжи» и «Лозанной».



В сезоне-2018/19 Воробей выступал в КХЛ в составе «Сибири». Он провёл 27 матчей, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «-3».