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Защитник Павел Воробей подписал контракт с «Витязем»

Защитник Павел Воробей подписал контракт с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Павел Воробей заключил двусторонний контракт на два сезона с «Витязем», информирует KHL Media Team.

Ранее белорусский защитник покинул финский «Пеликанс», за который выступал на правах аренды. Контракт с Воробьём был расторгнут, так как у игрока появилась возможность вернуться в КХЛ.

22-летний хоккеист провёл в форме клуба из Лахти 15 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3». Помимо этого в его активе одна голевая передача в шести матчах в Лиге чемпионов с минской «Юностью», тршинецким «Оцеларжи» и «Лозанной».

В сезоне-2018/19 Воробей выступал в КХЛ в составе «Сибири». Он провёл 27 матчей, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «-3».

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