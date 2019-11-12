Шарипзянов: уверен, «Нефтехимик» в состоянии попасть в плей-офф

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от выступления нижнекамского клуба в нынешнем сезоне.
«Мне приятно, что на нас обращает внимание штаб сборной, — значит, последние успехи команды оценили. Без команды и тренеров я не смог бы добиться этого вызова. Но необходимо не сбавлять и двигаться дальше. «Нефтехимик» сейчас отлично играет, но аппетит приходит во время еды и хочется как можно дольше продолжать побеждать. Уверен, мы в состоянии удержаться вверху таблицы и сделать то, что хотим, — попасть в плей-офф», — приводят слова Шарипзянова «Известия».
«Нефтехимик», набрав 31 очко в 27 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
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